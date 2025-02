Quotidiano.net - Mara Favro, ossa e occhiali nel dirupo: la possibile svolta nel giallo della cameriera scomparsa

Torino, 22 febbraio 2025 – Potrebbe essere a unail caso di, la mamma di 51 annida Chiomonte, in alta Val di Susa, la notte tra il 7 e l’8 marzo del 2024. Nei boschi di Gravere, a pochi chilometri dalla pizzeria dovelavorava e dove è stata vista l’ultima volta, i vigili del fuoco hanno trovato dellelunghe, apparentemente umane, e soprattutto un paio diidentico o molto simile a quello che indva. Sarà l’esame del Dna a chiarire se i resti organici appartengano effettivamente a lei. Se questo dovesse essere confermato sono molte le domande a cui chi indaga dovrà tentare di rispondere. Com’è finitain quella zona impervia? Qualcuno ce l’ha buttata? Secondo quanto riporta oggi La Stampa, i pompieri del nucleo speleo alpino fluviale si sono dovuti calare con le corde per raggiungere una non meglio identificata “macchia scura” tra i rovi.