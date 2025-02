.com - Manchester United, crisi in campo e fuori. Ma i Glazer non vendono

(Adnkronos) – Ilè ormai entrato in unasenza fine. In campionato i Red Devils, che in panchina hanno sostituito Ten Hag con Ruben Amorim, sono 15esimi a quota 29 punti, e fino a qualche settimana fa sul club aleggiava lo spettro di una clamorosa retrocessione. Se oggi losembra essersi chiamatodalla lotta salvezza, accumulando 12 punti in più della terzultima, l’Europa League rimane l’obiettivo principale della stagione, nonché l’unico modo rimasto per centrare l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. Intanto continua a tenere banco il futuro societario del club. Da tempo ormai i, che hanno rilevato la squadra nel 2005, sono nel mirino dei tifosi e della critica, con le voci di una vendita che continuano a rincorrersi. Ad allontanare le nubi sul futuro delci ha pensato direttamente Avram