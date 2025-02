Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in arrivo in Emilia Romagna: ecco quale sarà il giorno peggiore, le previsioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 febbraio 2025 – Inizia un weekend e tutti speriamo in un clima mite e soleggiato in. Lemeteo assecondano le nostre aspettative, poiché è previsto tra sabato 22 e domenica 23 febbraio un tempo stabile, Il sole dovrebbe alternarsi a qualche nube che si intensificheranno soprattutto nella giornata di domenica 23 febbraio, mentre le temperature si alzeranno leggermente sopra la norma di 2-3 gradi. Ma la prossima settimana le cose cambieranno con il ritorno delle precipitazioni e mercoledì 26 febbraio dovrebbe essere ilcon “fenomeni in intensificazione” e da lì in avanti cianche un abbassamento delle temperature. "Peggioramento da mercoledì 26 febbraio” Difatti, come spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni “l’alta pressione non riuscirà a consolidarsi con decisione sul nostro Paese, al contrario lascerà spazio al flusso umido e instabile che nei giorni a venirecausa di altri disturbi nuvolosi.