Dayitalianews.com - Malato oncologico, si assenta spesso dal lavoro; l’azienda pontina lo licenzia dopo 20 anni di servizio. La protesta dei colleghi

Leggi su Dayitalianews.com

Un caso che sta facendo discutere quello di un uomo, commesso storico di un negozio di articoli sportivi di Formia,to per superamento del limite massimo di assenze per malattia. A sollevare polemiche non è solo la decisione del, ma anche il fatto che l’uomo, 62, soffra di una grave patologia oncologica.La contestazione delmentoquasi vent’di, si è visto recapitare la lettera dimento in cui si fa riferimento al superamento dei 180 giorni di malattia previsti dal contratto. Tuttavia, secondo la Filcams Cgil, questo limite non dovrebbe applicarsi ai malati oncologici, che necessitano di cure e tempi di recupero più lunghi rispetto ad altre patologie.“È una motivazione inaccettabile. Non solo si tratta di un lavoratore con una grave malattia, ma anche di un rappresentante sindacale.