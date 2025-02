Ilfattoquotidiano.it - “M’agg rott o cazz. Esprimere un’opinione è giustissimo, scassare la minc*ia no”: Francesca Michielin sbotta per le critiche sul suo look a Sanremo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Festival disi sa, è croce e delizia per i cantanti e per il team che spesso supporta gli artisti. Tra le varie “croci” da sopportare ci sono anche i “leoni da tastiera” sui social. Spesso si critica il fisico o l’abito di un cantante sul palco. Legittimo o no una cosa è certa: ad un artista non fa affatto piacere se si insiste troppo nella critica “esteriore”. E c’è da dire che è molto comprensibile. Tra i cantanti in gara c’ècon “Fango in paradiso” che, a bocce ferme, ha volutouna sua opzione sullericevute relative al suoe ai suoi capelli sfoggiati la settimana scorsa.La cantautrice ha scelto X per tracciare un bilancio del suo pensiero sempre con schiettezza e (auto)ironia: “E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come caz** ti vesti, e non si tiene così l’hime cut (un taglio di capelli, ndr)