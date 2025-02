Ilfattoquotidiano.it - “Made in Italy? Il lusso spesso si regge su lavoro povero e sfruttamento, vogliono la nostra artigianalità ma ci trattano come il Terzo mondo”. Cos’è la “delocalizzazione in loco”

La crisi delle piccole medie imprese della filiera della pelletteria per i brand delha un impatto diretto sui lavoratori. Ce ne parla Luca Toscano, da anni in prima linea a fianco degli operai del comparto moda della zona di Firenze e Prato, oggi con il “Sindacato unione democrazia dignità” (Sudd cobas). Per i sindacati, la crisi che colpisce artigiani e terzisti è voluta dai brand delaffermano anche gli stessi piccoli imprenditori. Non sarebbero le dinamiche di mercato a generare la crisi, ma “un sistema che si basa sulla precarietà strutturale e sulloseguendo logiche del massimo ribasso per massimizzare i profitti”. La critica non è solo ideologica, ma parte dagli effetti che questo approccio genera sui territori culla dell’artigianatoin. Quelli che denuncia il Sudd cobas sono infatti gli effetti dello stesso meccanismo denunciato dai terzisti, una sorta di “in”.