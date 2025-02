Ilrestodelcarlino.it - Maddalena Fano Medas firma il manifesto del Carnevale di Fano

Porta ladi un’artista riccionese ild’autore che pubblicizza ildi, dopo il debutto di domenica scorsa in replica il 23 febbraio e il 2 marzo. Si tratta di, all’anagrafeSchiavi, che nel disegnarlo si è ispirata a un personaggio di quand’era bambina, ossia un ometto con la bombetta, che adirigeva l’orchestra Arabita formata da musicisti che suonavano degli stranissimi strumenti. All’insegna dello slogan ‘i sogni son desideri’ i due personaggi del, si muovono nello spazio a cavallo di due caramelle. Sempre a, la nota artista riccionese il 14 febbraio ha inaugurato la mostra che si potrà visitare fino al 4 marzo al Teatro della Fortuna, in piazza XX Settembre. "Si tratta di una retrospettiva che attraverso una trentina di opere, compreso i quadri realizzati con il jeans, ripercorre più decenni dagli anni Settanta in poi".