Ma vi rendete conto? The Voice Senior la vedono sul palco e tutti impazziti per lei

“Non è possibile, ma vi?”. Ieri sera su Rai Uno è iniziata la nuova stagione di The, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato a chi, per sfortuna o per altre scelte di vita, non ha potuto coltivare la propria passione per il canto. Tra i concorrenti c’era anche Laura Gambirasi, la cui storia ha profondamente emozionato la conduttrice, lo studio ei coach: Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Quest’ultimo, particolarmente toccato dall’esibizione, si è alzato e l’ha stretta in un lungo abbraccio, commuovendo tutto il pubblico.Laura aveva iniziato a cantare da giovane, ma aveva dovuto abbandonare la musica a causa di un trauma. “Sono 12 anni che non mi esibisco su un”, ha raccontato. “Avevo perso completamente la voce. Poi, quando ho saputo di avere questa opportunità, la mia voce è tornata, così, all’improvviso”.