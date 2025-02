Panorama.it - M&A nell’asset management Europeo

Il fenomeno della concentrazione nell'industria dell'assetmondiale è di lunga data; più recente è invece questo fenomeno in Europa. Negli ultimi tre mesi abbiamo assistito a due operazioni molto importanti nel nostro continente: in primis l'acquisizione da parte di Bnp Paribas assetdi AXA investment managers per una somma vicina ai 5 miliardi di euro; la combinazione dei due li porta al quarto posto in Europa per masse con circa 1500 miliardi di assets under. Successivamente è stata annunciata la combinazione fra Generali investmente Natixis investment, non ancora completata, ma che in caso positivo porterebbe alla creazione del secondo più grande asset managercon 1900 miliardi di masse secondo solo ai francesi di Amundi che guidano con 2200 mld la classifica che vedete qui sotto nell’elaborazione di Bloomberg che tiene conto esclusivamente del business “asset”.