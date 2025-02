Ma lui… Sale sul palco di The Voice Senior e tutti i giudici non reggono | in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri sera è partita la quinta stagione di The, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato alle persone over 60. Come ogni anno, anche questa edizione ha regalato subito tante emozioni, grazie alle storie e al talento dei cantanti in gara. Durante la prima puntata, ci sono stati diversi momenti di commozione, ma il più toccante è stato senza dubbio l’esibizione di Gianni Spolverato.Gianni ha 69 anni, viene da Vercelli ed è un ex acquaiolo, ovvero si occupava della gestione e distribuzione dell’acqua nelle risaie. Un lavoro che ha amato profondamente, ma la sua vera passione è sempre stata la musica, che ha dovuto mettere da parte per molti anni. Solo con la pensione ha trovato il tempo per dedicarsi di nuovo al canto. Suldelle blind auditions di The, Gianni ha interpretato “A muso duro” di Pierangelo Bertoli.