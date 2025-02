Ilfattoquotidiano.it - “Ma è successo davvero?”: un pensionato di 70 anni vince 3 milioni di euro con un Gratta e vinci e sviene

Incredulo, ha chiesto se quel biglietto fossente, poi, è svenuto per l’emozione. Sarebbe stata questa la prima reazione di un 70enne in pensione alla notizia di aver vinto tredicon un ‘’. Èad Arezzo, in Toscana, dove un uomo di 70, tre settimane fa, si è presentato nella tabaccheria Gagliardi di Via Amendola per acquistare uno dei tagliandi della lotteria istantanea. Non sapeva, però, che la sua vita sarebbe cambiata radicalmente di lì a pochi minuti: così,ndo il numero 32, ha scovato quella che, poi, si è rivelata essere la suata milionaria.“È un nostro cliente abituale, qualche volta acquista un. Quel giorno aveva scelto ‘La grandeta’, un biglietto dal valore di 15”, spiega Marco, il titolare della tabaccheria, a La Nazione.