Ilrestodelcarlino.it - Ma albergatori e titolari di attività sono scettici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Al via il Concorso di idee, aperto a tutti i professionisti. L’obiettivo è riqualificare il lungomare, area strategica per rendere Pesaro attrattiva anche per il turismo". Il sindaco Andrea Biancani è entusiasta, carico di aspettative e pronto ad una sfida che fin dall’inizio si mostra "difficilissima" visto le ingenti risorse da mettere in campo: gli stimati 12,3 milioni di euroancora tutti da trovare. Per ora, disponibili,i 60mila euro di premio complessivo per i primi tre progettisti che vinceranno il consorso di idee. "Come finanziare l’intervento sarà premura dei prossimi mesi: cercheremo di individuare una serie di possibilità per ricavare risorse. Vorrei fare tutto e subito. Ma trovare 12 milioni di euro in contanti è impossibile: quindi opereremo per stralci, ma partendo da una visione omogenea.