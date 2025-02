Ilgiorno.it - Lupo finisce nel Naviglio Grande a Gaggiano: i vigili del fuoco lo riportano a riva e lo salvano

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 25 febbraio 2025 – Era bloccato in una rientranza a ridosso di una roggia deldi, nell’hinterland ovest Milanese, e non riusciva a uscire undi piccola taglia salvato questa mattina daidel. Poco dopo le 7 i pompieri di Milano sono intervenuti assieme all'Aps Darwin e al Saf fluviale per il recupero dell'animale assieme agli esperti del Cras di Milano, il Centro recupero animali selvatici. Il recupero non è stato semplice, spiegano idel, "considerata la naturale resistenza dell'animale" e la sua diffidenza nei confronti dell’uomo. Dopo, infatti, un primo tentativo di afferrarlo, l’animale è riuscito a scappare riemmergendosi in acqua e mettendosi pur con qualche difficoltà a nuotare; ed è stato seguito a breve distanza dalle squadre col gommone per essere poi imbragato nella rete, dopo qualche centinaio di metri, all’altezza di Trezzano sul