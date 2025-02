Liberoquotidiano.it - L'uomo che ha umiliato Putin al posto di Zelensky: ecco chi vuole Trump in Ucraina

Dopo averlo rimosso dall'incarico di capo delle forze armate ucrainelo aveva spedito a Londra a fare l'ambasciatore perché stesse abbastanza lontano da Kiev e dalla politica, ma Valerij Fedorovyc Zaluzhny, l'eroe della guerra contro la Russia, potrebbe rientrare dalla porta principale, scalzando l'attuale presidente dopo regolari elezioni. Ne è convinto l'Economist secondo il quale è lui il nome su cui punterebbe l'amministrazione, forte di un sondaggio che lo darebbe certo vincitore con il 62% in caso di uno scontro diretto conin un eventuale ballottaggio. Quarantanove anni, corporatura possente da generale sovietico, “il nostro Valera”, come amano chiamarlo gli amici e i vecchi compagni di classe, è stato nominato comandante in capo dell'esercito ucraino nel luglio 2021.