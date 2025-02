Lanazione.it - L’ultimo saluto a Claudio Chimenti. Oggi i funerali al Corpus Domini

Sarà celebrato, alle 14, nella chiesa del, in via Marruota, il funerale di, storico titolare del ristorante Corsaro Verde in piazza XX Settembre e dell’Hotel Florida, in via Michelangelo. L’ex presidente di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale è venuto a mancare a 67 anni, in seguito a una lunga malattia, destando profondo cordoglio in città. Continuano ad arrivare messaggi dedicati all’imprenditore, a testimonianza della grande stima e popolarità di cui godeva a Montecatini. Il consigliere regionale Marco Niccolai (Pd) esprime il suo cordoglio. "Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di– sottolinea –. Ho avuto occasione di conoscerlo da cliente del suo ristorante e poi, quando sono diventato amministratore, mi sono confrontato con lui nel suo ruolo di rappresentante del Ccn .