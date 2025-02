Luigi Mangione raccoglie 500 mila dollari, il fiume di donazioni prima del processo. La sua lettera ai fan

Leggi su Open.online

Nelche inizia oggi, venerdì 21 febbraio,potrà contare su oltre mezzo milione diarrivato dalledei suoi sostenitori, come ricorda il Messaggero. Il 26enne è accusato di omicidio di primo grado – cioè volontario e aggravato – per aver sparato alle spalle e ucciso Brian Thompson, ceo di UnitedHealthcare, lo scorso 4 dicembre. Fin da subito, bendell’arresto avvenuto cinque giorni più tardi in un McDonald’s della Pennsylvania,era diventato un vero e proprio idolo social, inneggiato da molti come un «eroe» da scarcerare. Perché quelle pallottole piantate nella schiena di Thompson, per cui l’uomo si è dichiarato non colpevole, non sarebbero state altro che una ribellione al sistema corrotto delle compagnie assicurative sanitarie, accusate dallo stesso 26enne in un manifesto scritto a mano di fare profitti sulla salute delle persone.