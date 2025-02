Metropolitanmagazine.it - Luigi Mangione, la prima udienza in tribunale dopo l’accusa di omicidio di Thompson ha attirato migliaia di fan

, il 26enne accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthcare lo scorso anno, è comparso venerdì per un’inin gran parte procedurale, in mezzo a un’ondata di sostegno da parte di supporters che hanno sfidato il freddo pungente di New York City e hanno fatto la fila per ore fuori dall’aula del, alcuni dei quali vestiti con la scritta “Liberate”. Altri hanno sventolato cartelli con la scritta “Liberate” e “L’assistenza sanitaria è un diritto umano”. Poster dei leader di altre grandi aziende sanitarie sono apparsi vicino al, con la parola “WANTED” stampata sopra una foto di ogni dirigente.Il 26enne si è dichiarato non colpevole delle accuse statali , ma deve ancora dichiararsi colpevole delle accuse federali direlative all’uccisione di Brian, avvenuta mentre il dirigente si dirigeva verso l’hotel che ospitava la conferenza annuale degli investitori di UnitedHealthcare a Midtown Manhattan il 4 dicembre.