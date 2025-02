Unlimitednews.it - L’Udinese passa a Lecce 1-0, Lucca croce e delizia

(ITALPRESS) –supera 1-0 ilnel match del Via del Mare che apre la ventiseiesima giornata di serie A: decide una rete di Lorenzosu calcio di rigore. La formazione ospite parte subito forte proprio conche, dopo aver ricevuto palla da Lovric, calcia di potenza verso la porta trovando la pronta risposta di Falcone. Inizialmente la gara non regala particolari emozioni nei primi minuti di gioco, che risultano piuttosto spezzettati. Al 26? arriva la prima vera occasione da rete per i salentini con un tiro di Pierotti che, complice la deviazione di Kristensen, diventa molto insidioso per Sava che comunque riesce a rifugiarsi in corner. Al 32?conquista un calcio di rigore per una gomitata di Jean ai danni di Lovric: Bonacina, dopo una revisione al Var, indica il dischetto.