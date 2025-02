Unlimitednews.it - Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sarà, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentarea Basilea durante Eurovision. Ilinternazionale che vede in gara 37 nazioni, di cui 5 big five, tra cui proprio, prevede 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la cosiddetta Grand Final, in cui si esibirà l’artista italiano con il brano “Volevo essere un duro”, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2 il 17 maggio.Rai, nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo e augurare a Olly una lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta conche ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di ESC. Quella di Basilea sarà la 50^ edizione dell’Eurovision a cui prenderà parte: il motivo cheporterà in concorso sarà però la canzone numero 52 di un’ipotetica playlist eurovisiva azzurra.