Lucio Corsi rappresenta l'Italia agli Eurovision 2025, è ufficiale: "Ha accettato"

Marcella Bella aveva espresso il desiderio direai prossimicon il brano Pelle Diamante, ma purtroppo per lei il sogno si è infranto:ha.Come annunciato da regolamento durante una conferenza stampa sanremese, qualora il primo classificato avesse rinunciato alla possibilità dire, la palla sarebbe passato di diritto al secondo classificato e così via, a scendere, fino al primo ‘sì’. Un’eventualità che è diventata concreta con la decisione ultima di Olly di dire grazie ma no grazie a Basilea. “Ho deciso di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio“.