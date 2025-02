Lucio Corsi ha accettato | andrà all’Eurovision 2025 La conferma dalla Rai lui scrive ai fan | Rincorrerò gli strumenti anche stavolta

Leggi su Open.online

si dice «molto felice» per la decisione di parteciparesong contest, dopo la rinuncia del vincitore del Festival Olly. Il secondo classificato a Sanremo hadi partecipare, come ha annunciato la Rai, con il suo brano «Volevo essere un duro». L’edizionedell’Esc si terrà alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. Il contest prevede 37 nazioni in gara, di cui cinque big five, tra cui proprio l’Italia. Il messaggio sui socialSui social,si concede poche e misurate parole perre la sua decisione di partecipare alla gara in Svizzera. E così spiega: «Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento,gli.Grazie a tutti, sono molto felice».