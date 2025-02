Ilfattoquotidiano.it - Lucio Corsi dice sì all’Eurovision Song Contest 2025: “Rincorrerò gli strumenti anche stavolta”

Alla fine è successo. Dopo che Olly ha rinunciato a parteciparesia per rallentare che per non posticipare i concerti del prossimo maggio sold out nei club,ha accettato di andare a Basilea, in Svizzera, con il brano “Volevo essere un duro”. Lo show internazionale si terrà dal 13 al 17 maggio. Pochi istanti dopo la comunicazione ufficiale della Rai, il cantautore si è fatto vivo sui social con poche righe: “Ci vediamo. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento,gli. Grazie a tutti, sono molto felice”. Nessun riferimento ad Olly, ma c’è da scommettere che i due si saranno sentiti telefonicamente e in privato. La stima tra i due artisti è stata dichiarata a gran voce da entrambi prima, durante e dopo il Festival.