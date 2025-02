Davidemaggio.it - Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025. Olly ha rifiutato

Leggi su Davidemaggio.it

ha sciolto ogni dubbio e comunicato sui social la sua decisione in merito alla partecipazione: non ci andrà. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo, a cui spetta il diritto di rappresentare l’Italia nella kermesse europea, fa un passo indietro e sorprendentemente rinuncia ad uno degli eventi musicali più importanti al mondo.Sarà, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentare l’Italia a Basilea durante Eurovision. Il regolamento, del resto, è piuttosto semplice: se il vincitore di Sanremo rinuncia, la passa passa al secondo classificato e via via scendendo finché uno dei Big non accetta. Eha accettato. Una situazione analoga si verificò nel 2016, quando i vincitori del Festival, gli Stadio, dissero no eandò la seconda classificata, Francesca Michielin.