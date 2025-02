Sport.quotidiano.net - LUCCHESE - L’OFFERTA. Ristorante offre aiuto ai rossoneri

Una volta emersa la situazione dellain tutta la sua gravità a livello finanziario, è scattata la corsa alla solidarietà per i colori. C’è chi ha coperto le spese per Sestri e per la prossima trasferta di Pescara e, adesso, un’altra attività commerciale è disposta a dare una mano. Grazie all’interessamento di Mauro Frediani, si è fatto avanti Luca Franceschini, titolare del noto"Tre Tigli" di S.Andrea di Compito. "Ho parlato con Ferrarese e gli ho esposto la possibilità di ospitare, a pranzo o a cena, o anche prima delle partite casalinghe, la squadra e lo staff – spiega Franceschini – ; questo nei giorni di venerdì, sabato e domenica. A disposizione abbiamo anche la pizzeria. Siamo contenti di poter fornire unin questo momento di difficoltà, vediamo come possiamo essere utili.