Lucchese - Il futuro incerto della società. Il destino si decide nell’assemblea di martedì

Scatole vuote. Mentre ildel campo dipenderà dai risultati che la squadra di Gorgone riuscirà a conquistare di qui alla finestagione, quello– che, ovviamente, è di gran lunga più importante, perché riguarda la permanenza o menotra i professionisti – , sirà nella seconda assemblea dei soci, convocata perprossimo 25 febbraio dall’avvocato Fiorenzo Storelli che fa parte dell’ufficio di vigilanza; dopo che quella convocata dal sindaco revisore Liban Varetti – che doveva servire per trovare un nuovo amministratore, dopo le dimissioni presentate da Giuseppe Longo – , per motivi "tecnici" è stata aggiornata anch’essa aprossimo. E, a proposito di Longo, lo stesso ha dichiarato, nel corsotrasmissione Curva Ovest, su Noi tv, "di non aver mai avuto l’ambizione di comprare una squadra di calcio".