Ilfattoquotidiano.it - Lucca strappa il rigore a Thauvin, segna ma viene sostituito: il caso in Udinese-Lecce

C’è una foto che più di tutte risulta emblematica della serata passata venerdì dall’: è a fine partita, allo stadio Via del Mare di, dopo la vittoria per 1-0 che ha regalato tre punti importanti per la classifica. La squadra esulta, ma proprio in mezzo, sul fondo, con lo sguardo torvo, si vede Lorenzo. Che hato su un(definito “da arresto” da Giampaolo, allenatore avversario) la sua decima rete stagionale, ma che dopo quelè stato. Motivo? “Non doveva batterlo lui”.Accade tutto al 32’ del primo tempo, quando all’dato quello che sempre più spessodefinito ‘rigorino’: un contatto che probabilmente qualche anno fa non sarebbe stato fischiato. Proteste da parte del, ma il capannello è tra i giocatori dell’prende la palla e dice di voler battere il penalty.