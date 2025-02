Liberoquotidiano.it - Lucca strappa il rigore a Thauvin e fa gol? Rissa-Udinese, roba mai vista: subito sostituito | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'passa a Lecce con undie l'uomo copertina, in positivo e in negativo, è proprio il centravanti che "scippa" il tiro dal dischetto al compagno e rigorista designato, provocando la furia del resto della squadra. Dopo il, nessuno esulta con lui e l'allenatore bianconero Kosta Runjaic lo toglie dal campo, seduta stante. "Ora siamo una squadra più solida, matura e calma rispetto all'inizio della stagione, anche se i risultati sono simili. Adesso l'obiettivo è quello di pensare alla prossima partita e migliorare sempre di più, facendo più punti possibili", spiega il tecnico friuliano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria. "? Si è trattato di una mia decisione, l'episodio è andato avanti per troppo tempo - commenta a proposito del caos sule la successiva sostituzione dell'attaccante -.