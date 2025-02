Spazionapoli.it - Lucca litiga con tutti e fa un assist al Napoli: l’indiscrezione

Ultimissime Calciomercato– Lorenzoprotagonista di Lecce-Udinese, fa un grossoa Manna e Conte: ecco svelato il motivoUno dei migliori attaccanti del momento in Serie A protagonista in negativo di un episodio che farà sicuramente discutere. E potrebbe anche decretare la fine del rapporto con l’Udinese. Infatti, Lorenzoè stato l’uomo partita nel match al Via del Mare, ma subito dopo la rete realizzata su rigore, è uscito dal campo richiamato dal suo allenatore.Nel corso della prima frazione, l’Udinese ha conquistato un calcio di rigore che, secondo le gerarchie prestabilite dal mister, spetta tirare a Thuavin. Tuttavia,ha insistito tanto a battere la massima punizione, talmente tanto da intestardirsi ere persino con i suoi compagni di squadra. Eloquente l’immagine di Bijol che gli urla in faccia, indicando poi di andare via e lasciare il pallone a Thuavin.