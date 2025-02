Juventusnews24.com - Lucca Juve, l’Udinese ha preso una decisione per quanto accaduto ieri sera contro il Lecce: ecco il provvedimento

La querelle relativa al calcio di rigore di Lecce-Udinese potrebbe costare cara a Lorenzo Lucca. L'attaccante dei friulani, in orbita Juve, ha litigato con Bijol e Solet per calciare un rigore destinato altrimenti a Thauvin, rigorista designato della squadra. Il goal realizzato, che è valso i tre punti, non lo farà sottrarre a dei provvedimenti. Stando a quanto si apprende dall'ANSA, il centravanti verrà multato dalla società. Scongiurata, quindi, una mancata convocazione forzata per la sfida contro il Parma.