Ilnapolista.it - Lucca come Lookman: si impossessa del rigore (e segna). Ma Runjaic non è Gasperini: lo sostituisce subito dopo

A Lecce va in scena un siparietto raramente visto sui campi di calcio. L’Udinese ha un(peraltro inventato). Il rigorista è Thauvin (che ne ha sbagliati due).però sidel pallone. Litiga con i compagni. Resiste, lo batte e lo. L‘Udinese. vince grazie a quel gol. Ma– siamo al 36esimo del primo tempo – l’attacc viene sostituito.non è: non lo critica, lo leva dal campo e in tv dice «non mi piace chi non rispetta le regole»“Siamo appena oltre la mezz’ora, Lorenzosi prende la responsabilità di tirare, attorniato dai suoi stessi compagni. C’è Solet che lo guarda e gli intima di conre la sfera a Thauvin, rigorista scelto nonostante i due errori in campionato (su due). Alexis Sanchez sbraccia per cercare di imporre la propria visione, Kamara si impunta mettendosi di fronte al dischetto.