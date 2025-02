Quotidiano.net - Luca Zaia: "Riforma dell'autonomia differenziata necessaria per l'Italia"

"Noi questala dobbiamo fare per scelta e in maniera ponderata, e si sta andando avanti pian piano, piuttosto che subirla. Le riforme, quando si subiscono le si fanno in fretta, le si fanno male". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto,, intervenendo ad "Amici e nemici" su Radio24, a proposito. "Interroghiamoci sul fatto - ha proseguito - che questo Paese polemizza su ogni tipo di. Nessuno dice che c'è un dibattito pauroso che è a 'saldi zero' per l', ma entro marzo dovremmo fare ladel federalismo fiscale, per la quale ci siamo impegnati con l'Europa". Dopo aver ribadito che "i padri costituenti intravedevano e pensavano un paese autenticamente federalista" perSe vogliamo estremizzare il concetto abbiamo visto in Grecia cosa è accaduto a non far le riforme: alla fine è arrivato qualcuno da fuori col nome troika, e li ha sistemati per le feste".