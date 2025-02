Casertanews.it - Luca Trapanese ospite di Giunti per il ciclo Casertalegge

Leggi su Casertanews.it

Sarà, autore di "Non chiedermi chi sono" (Salani) l'che lunedì 24 febbraio alle 18,30 alla Libreriaal Punto Caserta inaugurerà il patrocinio siglato tra la rassegnaScrittori in città, l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e il Patto per la.