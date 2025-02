Oasport.it - Luca Nardi approda al turno decisivo delle qualificazioni a Dubai. Eliminato Vavassori

Erano due gli azzurri che hanno iniziato quest’oggi il percorso nelledell’ATP500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti,e Andrea(wild card) hanno iniziato il percorso e soltanto il pesarese si giocherà l’accesso al main draw di cui fanno già parte Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego., n.85 ATP e quinta testa di serie del tabellone cadetto, ha dato seguito alle buone indicazioni che c’erano state a Doha dove l’azzurro era stato in grado di strappare un set a Carlos Alcaraz negli ottavi di finale, sconfiggendo al primoil cinese Zhizhen Zhang dopo aver affrontato anche in quel caso le.Ebbene, il classe 2003 del Bel Paese si è imposto contro il sudafricano Lloyd Harris, n.142 del ranking (miglior classifica in top-30 nel 2021 e finalista in questo torneo quattro anni fa) e nelle ultime stagioni condizionato da diversi problemi fisici.