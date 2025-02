Quifinanza.it - Lotteria degli scontrini flop contro l’evasione fiscale, cosa non ha funzionato

Bocciati gli stratagemmidel cashback e della. Lo sostiene un’analisi del Centro studi della Cgia di Mestre che bolla come “” le due misure, la prima, non più in vigore, ideata per incentivare i pagamenti elettronici e la seconda per spingere il consumatore a chiedere lo scontrino.Per gli esperti dell’associazioneesercenti, entrambi gli strumenti “non hanno ottenuto i risultato sperati” che, come dimostrato dai numeriaderenti, sono stati invece “fallimentari“.IldellaIntrodotta dal Governo Conte II nel 2021, laha cambiato volto per far fronte al calo crescente del numero di partecipanti alle estrazioni nell’arco di questi quattro anni.Come riportato dalla Cgia, dopo il boom di 137 milioniregistrato nel 2021 grazie all’effetto novità, nel 2022 l’ammontare di richieste è crollato a 41 milioni nel 2022, scendendo ancora a 33,5 milioni nel 2023 per poi risalire leggermente a 38,8 milioni in undici mesi nel 2024.