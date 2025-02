Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana ospita il Montecchio. Fabriano Cerreto contro i Portuali

Il Chiesanuova si conferma vincente a Urbino. Vinceva già il 9 febbraio (rigore di Mongiello) quando la partita fu sospesa per nebbia e mercoledì, alla ripresa della gara, ecco Canavessio che firma lo 0-2 finale valido per la 21esima giornata del campionato. La squadra di Mobili ora è terza da sola in Eccellenza. In Coppa Italia, invece, finisce già al primo turno nazionale l’avventura dell’Urbania che viene subito eliminata dal Sansepolcro. Tornando al campionato, domani, per quella che è la 23esima giornata, al Diana di Osimo (che riaprirà le porte dopo aver scontato la squalifica di due giornate) scenderà la nuova capolista K SportGallo: una gara che si preannuncia di alto livello. Molto atteso anche in chiave salvezza la partita che cede contrapposte ilcon quest’ultimo alla caccia di punti così come i padroni di casa.