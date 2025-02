Ilgiorno.it - L’orgoglio del sindaco Consonni: "Questa comunità è una famiglia"

IlSamueleè nato e cresciuto a Seregno e si è trasferito a Verano Brianza nel 2003. È alla guida del paese dal 2021. Perché vivere a Verano Brianza? "Vivere a Verano significa trovare un equilibrio tra tranquillità e vivacità. È un paese dinamico, dove le persone si conoscono e si aiutano. I servizi, come asilo nido, scuole, piscina, biblioteca, centro sportivo moderno e un policlinico, offrono opportunità per tutte le età e la vita associativa è intensa. Le famiglie trovano un ambiente ideale per crescere i figli, mentre adulti e anziani restano parte attiva della. Menzione va fatta al nostro centro anziani. La dimensione raccolta permette di vivere senza lo stress delle grandi città, ma con servizi di qualità. Qui il tempo ha un ritmo più umano, fatto di relazioni autentiche".