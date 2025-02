Ilrestodelcarlino.it - L’ordine anti fannulloni: "Torneo a carte in Comune". Polemica a Ripatransone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al posto del solito ordine di servizio che il sindaco diAlessandro Lucciarini lascia la mattina in bacheca per gli operai, ieri ha fatto trovare due mazzi dinuovi di passa edi partecipare, con tanto di regolamento, a due tornei di briscola e scopa, con la bella a tressette, firmato come Responsabile dell’ufficio Patrimonio. "Non è uno scherzo di Carnevale – ha subito precisato il primo cittadino – Si tratta di un’iniziativa ironica con la quale ho voluto invitare gli operai comunali dia svolgere le proprie mansioni durante l’orario di lavoro, poiché in diverse occasioni, purtroppo, ho dovuto costatare che i compiti assegnati sono stati disattesi. In un momento storico in cui molte persone non hanno un lavoro che assicuri loro reddito, ritengo che chi invece è più fortunato, debba apprezzare le opportunità che ha a disposizione, dando il giusto valore al lavoro.