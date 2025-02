Calciomercato.it - Lookman al posto di Leao: Juve ribaltata

Il nigeriano lascerà verosimilmente l’Atalanta dopo il botta e risposta con Gasperini: lalo tiene d’occhio, ma c’è un altro intreccioSono giorni particolari per l’Atalanta, che dopo la beffa per l’eliminazione in Champions League ha dovuto anche fronteggiare il caso. Il nigeriano è tornato proprio contro il Brugge da un infortunio, è stato convocato e Gasperini lo ha mandato in campo all’intervallo col risultato ormai compromesso sullo 0-3. Subito un gol dopo 40 secondi scarsi per l’eroe dell’Europa League, poi un’altra chance colossale per tornare definitivamente in partita. Ma dal dischetto l’attaccante sbaglia e nel postpartita il tecnico se la prende con lui.Ademola(LaPresse) – calciomercato.it“Uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto, non mi è piaciuto il gesto di prendersi lui il pallone, non doveva batterlo”, ha tuonato in conferenza.