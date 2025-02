Formiche.net - L’Occidente non vive senza Usa e Ue. Le parole di Meloni al Cpac

Leggi su Formiche.net

Si dice orgogliosa di essere europea e occidentale, cita Pericle e le libertà che prosperano in Italia, mette l’accento su un punto fondamentale: la macchina della propaganda mainstream prevedeva che un governo conservatore avrebbe isolato l’Italia. Si sbagliavano. Giorgianel suo intervento al, la convention dei conservatori americani in corso Washington, non fa marcia indietro e dice apertamente ciò che pensa (rispecchiando una visione costante) anche su un tema delicato come l’Ucraina: “Un popolo orgoglioso, che combatte per la libertà, contro un aggressore brutale. Bisogna andare avanti per costruirei una pace duratura. Con Trump noi non vedremo mai più il disastro visto in Afghanistan”.Difende il vicepresidente JD Vance dopo le polemiche sul suo discorso tenuto a Monaco (“molti leader europei hanno detto in passato le stesse cose”), spiega quale è quale sarà l’obiettivo dei suoi avversari (“sperano che Donald Trump si allontani da noi europei”), auspica il modus in cui le relazioni tra vecchio Continente e Casa Bianca proseguiranno (“qualcuno può vedere l’Europa come distante, lontana, persa, io vi dico che non è così”) e soprattutto racconta il paese che governa da due anni e mezzo.