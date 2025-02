Calciomercato.it - Lo spogliatoio non ne può più: Allegri al posto di Inzaghi

La stagione in corso sta generando non pochi dubbi, soprattutto per quanto sta succedendo in campionato e alcuni giocatori sarebbero insofferentiÈ stata ed è tuttora una stagione complicata per tanti allenatori che hanno cominciato in questi mesi la loro avventura su una panchina importante in Europa. In Italia basti guardare a Thiago Motta alla Juve, come Fonseca e poi Conceicao al Milan. E con l’eliminazione in Champions anche la posizione del nuovo tecnico rossonero in vista della prossima stagione traballa in maniera importante.(LaPresse) – calciomercato.itVa detto che in alcune altre big d’Europa le cose non vanno meglio. Al Borussia Dortmund c’è stato un cambio di allenatore in corsa abbastanza inconsueto da quelle parti, ma soprattutto a Manchester si sta vivendo una stagione ‘disgraziata’.