Sport.quotidiano.net - Lo sloveno vuole fare il poker al Tour de France. Pogacar scarta il Giro d’Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tadej(nella foto) non sarà al via del prossimo, pur essendo il vincitore uscente. La conferma è arrivata da Mauro Gianetti, il direttore sportivo dell’Uae Emirates, dopo la vittoria del fuoriclassenella 3ª tappa deldegli Emirati Arabi Uniti. "Sì, è sicuro - ha spiegato il ds a L’Equipe - Ora pianificheremo tutto per capire se correrà ile la Vuelta o solo il. Potrebbesolo il. In base all’inizio della stagione"., che ha vinto già vinto tre volte ildepunterà nuovamente alla maglia gialla in Francia. Valutando, in seguito, le prospettive per la Vuelta. La mancata partecipazione dipotrebbe essere il segnale di un assalto alla maglia rossa della corsa spagnola.