Lo sfregio dei no vax all’Università. Si stringe il cerchio attorno ai vandali

Siilai dueche, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno deturpato le facciate del campus universitario di Cesena. Sono infatti due gli individui ripresi dalle telecamere che, con i volti coperti da passamontagna neri, hanno agito in pochissimi minuti, riuscendo a ultimare il loro furibondo attacco e imbrattando i muri del campus universitario con gigantesche scritte con vernice rossa. Un raidco ‘No vax’ con insulti e slogan contro i vaccini, contro il 5G e l’intelligenza artificiale e con insulti contro le ultime frontiere legate all’alimentazione. Le gigantesche scritte sono comparse nelle facciate della facoltà di ingegneria in via Cesare Pavese. Carabinieri e polizia stanno lavorando senza sosta per assicurare i colpevoli alla giustizia. Parrebbe essere questione di giorni.