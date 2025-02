Quotidiano.net - Lo scontro sulla riforma. Delmastro attacca le toghe: "Sono come gli ayatollah"

Lotra governo e magistratura assume i toni della sfida dopo gli ultimi commenti, ieri sera a Napoli, del sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove, condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver diffuso materiale coperto da segreto d’ufficio, nel gennaio 2023, nel caso che riguarda l’anarchico Cospito al 41-bis. La Procura aveva chiesto la sua assoluzione, la presidente del Consiglio e il Guardasigilli Nordio, a caldo, sidetti "sconcertati". Ma l’inattesa condanna ha esacerbato ancora di più gli animi su tutti i fronti politici. La sinistra ha chiesto le dimissioni die alla premier di riferire in Parlamento; la destra medita una sorta di ‘vendetta’ attraverso unadella giustizia osteggiata dalle(che sciopereranno il 27 febbraio), ma che lo stesso ‘reo’considera l’unico mezzo per far rientrare in ipotetici ‘ranghi’ i magistrati.