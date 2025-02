Ilrestodelcarlino.it - Lo sciopero dei metalmeccanici: "Siamo compatti per i nostri diritti"

Le segreterie provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno evidenziato l’altissima adesione dei lavoratori delle aziende del Piceno alloindetto a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale. "In tutti i presidi industriali la partecipazione delle maestranza è stata sicuramente elevata – ha detto Alessandro Pompei delle segreterie provinciale di Ascoli della Fiom Cgil – basti pensare che alla Beko ha raggiunto il 70%". Nel presidio che avete organizzato nella zona industriale di Ascoli la partecipazione come è stata? "Anche nel presidio che abbiamo organizzato nella zona industriale di Campolungo la partecipazione è stata massiccia. In questo caso devo sottolineare la partecipazione che abbiamo registrato da parte delle delegazione delle aziende metalmeccaniche del territorio Piceno".