Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Ritmo folle del gruppo che in un amen completa la salita di Bordeira e recupera i 4 fuggitivi.17.12 Tra un paio di chilometri inizierà l’ultima salita di giornata, lo strappo di Bordeira (0.7 km al 5.2%)17.12 È tornato il sole sui corridori. Meteo abbastanza variabile in questo finale17.11 20 km all’arrivo!17.09 Questa la classifica aggiornata dei GPM:1 German Nicolas TIVANI 282 Jan CHRISTEN 123 Johan JACOBS 104 Brent VAN MOER 95 Warre VANGHELUWE 96 Joao ALMEIDA 87 Laurens DE PLUS 68 Tobias BAYER 69 Calum JOHNSTON 410 Primoz ROGLI? 417.08 Inizia a piovigginare sulle teste dei corridori. Le previsioni metereologiche dell’arrivo sono tutt’altro che favorevoli.17.07 Jacobs passa in testa al GPM di Santa Barbara, seconda posizione per Vangheluwe, terza per Tivani.