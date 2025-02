Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga con 3? di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47 Continuano ad alterarsi i corridori in testa al gruppo. Da qualche chilometro anche un uomo della Team Visma Lease a bike sta lavorando.16.46 Ricordiamo i nomi deicorridori che compongono il gruppo di testa: Warre Vangheluwe (Soudal Quick Step), Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Gorka Sorarrain (Casa Rural-Seguros RGA) e German Nicolas Tivani (Aviludo-Loutelano-Loulè)16.44 Il primo a transitare sul traguardo volante di Loule è stato Johan Jacobs (Groupama – FDJ). Seconda posizione per Sorarrain, terzo Vangheluwe.16.42 40 km all’arrivo.16.41 Sono trascorse poco più di tre ore dalla partenza ufficiale di questa. La testa della corsa sta correndo ad una velocità di 41.4 km/h.16.39 Mancano circa 5 chilometri allo sprint intermedio di Loule.