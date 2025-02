Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro fuggitivi verso la salita del Picota

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 I due inseguitori sono a +5’20’’ dai. Il Gruppo è invece a +4’40’’.15:23 Attacco di Alfonso Eulàlio e Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious). I due si mettono all’inseguimento dei.15:20 Diminuisce il vantaggio dei. Il gruppo si avvicina. La distanza adesso è di +5’30”.15:18 Mancano esattamente 50 km ai piedi delladel.15:16e gruppo stanno affrontando una parte del percorso in. A breve comincerà una sezione in discesa. Poi dal km 100 ci sarà un altro saliscendi.15:14 Al momento la velocità media è di 37.8 km/h.15:11 Red Bull – BORA – hansghore e Team Visma Lease a Bike guidano il gruppo. Il gap con iadesso è lievemente diminuito: +6’10’’.