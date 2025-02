Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier concede il bis, Milan terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36chiude la volata in terza posizione. L’azzurro conferma il piazzamento ottenuto a Dubai nella giornata di ieri, ottenendo quindi il quarto podio in questo UAE. Secondo Jasper Philipsen, quarto Walscheid. Purtroppo Matteo Malucelli è caduto a 500 metri del traguardo: l’azzurro speriamo non abbia rimediato particolari problemi.13.34 VINCE TIM! Il campione europeo si ripete. Quarto successo stagionale, il secondo in due giorni dopo la vittoria ottenuta ieri. Il belga si è imposto con margine: staccati tutti i suoilli.13.33 Lancia la volata la Tudor, benee Philipsen,prova a uscire in seconda battuta.13.32 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO!è intruppato, speriamo si possa liberare.13.32 1500 metri all’arrivo.