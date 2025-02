Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca la rivincita su Merlier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadell’UAE, corsa a tappe invernale ormai divenuta un habitue del circuito internazionale delle due ruote. Due frazioni ancora da disputare prima della conclusione della competizione emiratina. I corridori faranno tutto il possibile per arrivare al meglio all’appuntamento di domani, il cui finale sarà decisivo in ottica generale, provando a svolgere il miglior lavoro possibile nellaodierna.Sulla falsa riga di quello che abbiamo visto ieri, la frazione odierna avrà un percorso davvero semplice. Di fatto i corridori dovranno affrontare un piano lungo 165 km, nel quale i dislli sono inesistenti o quasi. Due i traguardi volanti posti lungo il tracciato: il primo in concomitanza del Circuito di Yas Marina – dove annualmente si svolge l’ultima prova del Mondiale di Formula 1 – mentre il secondo è posizionato nei pressi di Qasr Al Hosn.