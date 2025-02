Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi è di oltre tre minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:14 Il migliore dei quattro di testa in classifica generale è Kristian Sbaragli, staccato di quasi quindicidal leader della corsa Pogacar10:11 Il gruppo inizia ad allungarsi.10:08 Continua ad aumentare il margine dia favore del quartetto di testa.10:05 I battistrada hanno, al momento, unditre.10:02 Guidano la corsa gli italiani Kristian Sbaragli della Team Solution Tech – Vini Fantini e Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, il serbo Dorde Duric della Team Solution Tech – Vini Fantini e il panamense Carlos Samudio della Team Solution Tech – Vini Fantini.09:59 In testa un gruppo di quattro corridori partiti all’attacco pochi metri dopo la partenza.09:56 La corsa è iniziata da pochi